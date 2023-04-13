Кравченко Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1860
Сын: Кравченко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1862
Сын: Кравченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1866
Сын: Кравченко Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1871
Дочь: Погребная Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Албул Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Пономарева Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно