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Кравченко Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1860

Сын: Кравченко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1862

Сын: Кравченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1866

Сын: Кравченко Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1871

Дочь: Погребная Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Албул Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Пономарева Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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