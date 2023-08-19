Лапин Степан (Стефан) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти05.03.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Лапин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: не указана
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Лукия Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Гликерия Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.03.1817
Причина смерти: от падучей болезни