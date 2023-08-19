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Лапин Степан (Стефан) Васильев

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

05.03.1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Лапин Василий

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Лапин Василий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Лукия Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Гликерия Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лапин Николай Степанов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.03.1817
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от падучей болезни
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