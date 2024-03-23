Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Иван Александрович

Рождение ребёнка
29.10.1815 ст.

Дочь: Качалова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Качалов Иван Александрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1816 ст.

Дочь: Качалова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Качалов Иван Александрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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