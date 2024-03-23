Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1815 ст.
Дочь: Качалова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Качалов Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1816 ст.
Дочь: Качалова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Качалов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно