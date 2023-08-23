Матвеева (Шароглазова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Шароглазова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шароглазов Лаврентий Романович

Мать: Шароглазова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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