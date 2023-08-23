Шароглазов Лаврентий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Матвеева Агафья
Мать ребёнка: Шароглазова Васса
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шароглазов Федор
Мать ребёнка: Шароглазова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Алексей
Мать ребёнка: Шароглазова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Григорий
Мать ребёнка: Шароглазова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шароглазова Васса
Смерть
Неизвестно