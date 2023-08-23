Шароглазов Лаврентий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шароглазов Лаврентий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: Шароглазова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Матвеева Агафья

Мать ребёнка: Шароглазова Васса

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шароглазов Федор

Мать ребёнка: Шароглазова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Алексей

Мать ребёнка: Шароглазова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Григорий

Мать ребёнка: Шароглазова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шароглазова Васса

Смерть
Неизвестно
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