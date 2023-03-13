Тутовъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Тутовъ Василий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Тутовъ Семенъ
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Тутовъ Николай
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тутовъ Матвей
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тутовъ Семенъ
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тутовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1769
Сын: Тутовъ Григорий
Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783
Рамодановка