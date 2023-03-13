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Тутовъ Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Тутовъ Василий

Мать: Тутаева Ненила Герасимова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Тутовъ Семенъ

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Тутовъ Николай

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тутовъ Матвей

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тутовъ Семенъ

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тутовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1769

Сын: Тутовъ Григорий

Мать ребёнка: Тутова Екатерина Семенова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутова Екатерина Семенова

Смерть
1783
Рамодановка
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