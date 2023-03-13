Тутова Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Тутовъ Семенъ
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Рождение ребёнка
1755
Сын: Тутовъ Николай
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тутовъ Матвей
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тутовъ Семенъ
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тутовъ Иванъ
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Рамодановка
Рождение ребёнка
1769
Сын: Тутовъ Григорий
Отец ребёнка: Тутовъ Данила
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тутовъ Данила