Тутова Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутова Екатерина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Тутовъ Семенъ

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Рождение ребёнка
1755

Сын: Тутовъ Николай

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тутовъ Матвей

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тутовъ Семенъ

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тутовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Рамодановка
Рождение ребёнка
1769

Сын: Тутовъ Григорий

Отец ребёнка: Тутовъ Данила

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутовъ Данила

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