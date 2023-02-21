Мережина (Максимова) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мережина (Максимова) Клавдия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1865

Сын: Мережин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мережин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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