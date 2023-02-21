Мережина (Максимова) Клавдия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1865
Сын: Мережин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Мережин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно