Попкова Марья Парамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Попковъ Константинъ
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Иванъ