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Попковъ Иванъ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Попковъ Михаилъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Попкова Елена Фролова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Попковъ Константинъ

Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Марья Парамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Елена Фролова

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