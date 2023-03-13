Попковъ Иванъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Попковъ Михаилъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Попкова Елена Фролова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Попковъ Константинъ
Мать ребёнка: Попкова Марья Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Марья Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Елена Фролова