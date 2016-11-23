Кафтайлова (Ошкина) Галина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтайлова (Ошкина) Галина Тихоновна

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Место рождения

Казинка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.01.1951

Дата смерти

23.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951

Отец: Ошкин Тихон Иванович

Мать: не указана

Казинка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1976

Сын: Кафтайлов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кафтайлов Виктор Гаврилович

Ахтуба, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.12.1980

Сын: Кафтайлов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Кафтайлов Виктор Гаврилович

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кафтайлов Виктор Гаврилович

Смерть
23.11.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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