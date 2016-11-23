Кафтайлова (Ошкина) Галина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения14.01.1951
Дата смерти23.11.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951
Отец: Ошкин Тихон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1976
Сын: Кафтайлов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кафтайлов Виктор Гаврилович
Ахтуба, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.12.1980
Сын: Кафтайлов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Кафтайлов Виктор Гаврилович
Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область