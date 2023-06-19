Шатова (Некрасова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1815
Дата смерти05.02.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1815
Бракосочетание
11.10.1832
Рождение ребёнка
23.11.1840
Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов
Рождение ребёнка
23.11.1840
Сын: Шатов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов
Рождение ребёнка
12.06.1849
Сын: Шатов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов
Рождение ребёнка
28.03.1853
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов
Рождение ребёнка
22.10.1855
Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1892
Причина смерти: параличом