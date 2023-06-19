Шатова (Некрасова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатова (Некрасова) Пелагея Андреевна

Шатова (Некрасова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.09.1815

Дата смерти

05.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1815

Отец: Некрасов Андрей Тимофеев

Мать: Некрасова Фекла Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.10.1832

Муж: Шатов Сергей Максимов

Рождение ребёнка
23.11.1840

Сын: Шатов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1840

Сын: Шатов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1849

Сын: Шатов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1853

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1855

Сын: Шатов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шатов Сергей Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.02.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: параличом