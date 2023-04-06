Никифорова Наталья Павловна
Место рожденияД.Совково
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Д.Совково
Бракосочетание
10.02.1907
Рождение ребёнка
04.07.1908
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.01.1910
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1911
Сын: Никифоров Константин Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.12.1912
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.04.1915
Сын: Никифоров Георгий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.01.1917
Сын: Никифоров Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Никифоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.01.1920
Сын: Никифоров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.08.1921
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно