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Никифорова Наталья Павловна

Место рождения

Д.Совково

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Совково
Бракосочетание
10.02.1907

Муж: Никифоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.07.1908

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1910

Сын: Никифоров Федор Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1911

Сын: Никифоров Константин Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Никифоров Наум Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.04.1915

Сын: Никифоров Георгий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1917

Сын: Никифоров Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Никифоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.01.1920

Сын: Никифоров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.08.1921

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Егор Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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