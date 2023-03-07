(Зайнуллина) Майсырур Зайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайнуллина) Майсырур Зайнулловна

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.02.1908 ст.

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908 ст.

Отец: Зайнулла Фазлуллин

Мать: Уммигульсум Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фагим Гараевич

Отец ребёнка: Мингарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашит Гараевич

Отец ребёнка: Мингарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсина Гараевна

Отец ребёнка: Мингарай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рифкат Гараевич

Отец ребёнка: Мингарай

Смерть
1996
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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