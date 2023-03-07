(Зайнуллина) Майсырур Зайнулловна
Место рождения
Дата рождения23.02.1908 ст.
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908 ст.
Отец: Зайнулла Фазлуллин
Мать: Уммигульсум Хайруллина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фагим Гараевич
Отец ребёнка: Мингарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашит Гараевич
Отец ребёнка: Мингарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсина Гараевна
Отец ребёнка: Мингарай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мингарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рифкат Гараевич
Отец ребёнка: Мингарай
Смерть
1996
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область