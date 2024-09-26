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Шутова Дарья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Прокофей Наумович

Мать: Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шутов Денис Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шутов Федор Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шутов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
в МК 1863 указан как Сонцов
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шутов Тарас Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шутов Степан Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1878

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