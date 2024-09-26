Шутова Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Прокофей Наумович
Мать: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шутов Денис Иванович
Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шутов Федор Иванович
Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич
в МК 1863 указан как Сонцов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шутов Тарас Иванович
Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шутов Иван Федосеевич
Смерть
1878