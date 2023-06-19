(Филаретова) Мария
Место рожденияд. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Дата рождения06.07.1895
Дата смерти21.07.1895
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.07.1895
Отец: Филаретов (фамилия Впервые Указана 20.08.1882) Василий Филаретович
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Крещение
09.07.1895
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Крестн. Сын Сергей и кр. Петра Филаретовича дочь девица Александра.
Смерть
21.07.1895
Причина смерти: в 3 недели умерла от поноса
Похороны
Неизвестно
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда