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(Филаретова) Мария

Место рождения

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда

Дата рождения

06.07.1895

Дата смерти

21.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
06.07.1895

Отец: Филаретов (фамилия Впервые Указана 20.08.1882) Василий Филаретович

Мать: Филаретова Степанида Васильевна

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Крещение
09.07.1895
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Крестн. Сын Сергей и кр. Петра Филаретовича дочь девица Александра.
Смерть
21.07.1895
Причина смерти: в 3 недели умерла от поноса
Похороны
Неизвестно
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда