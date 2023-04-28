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Калигаев Никифор Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1855

Отец: Калигаев Павел Евдокимович

Мать: Калигаева Мария Стефановна

Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Калигаева Анна Марковна

Рождение ребёнка
29.10.1883

Дочь: Кирицева Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Калигаев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна

Рождение ребёнка
29.03.1886

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна

Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Калигаев Макар Никифорович

Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Калигаев Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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