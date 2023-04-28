Калигаев Никифор Павлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1855
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Калигаева Анна Марковна
Рождение ребёнка
29.10.1883
Дочь: Кирицева Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Калигаев Иван Никифорович
Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна
Рождение ребёнка
29.03.1886
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна
Рождение ребёнка
18.01.1888
Сын: Калигаев Макар Никифорович
Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Калигаев Тихон Никифорович
Мать ребёнка: Калигаева Анна Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно