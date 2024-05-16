Величкина (Молочинская) Антонина Алексеевна 1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Величкина (Молочинская) Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958

Сын: Величкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Величкин Александр Викторович

Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величкин Александр Викторович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Агаркова (Велечкина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Величкин Александр Викторович

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