Величкина (Молочинская) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Величкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Величкин Александр Викторович
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Агаркова (Велечкина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Величкин Александр Викторович