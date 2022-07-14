Елькин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.2004
Дочь: (Елькина) Полина Александровна
Мать ребёнка: Домрачева (Окишева) Ирина Владимировна