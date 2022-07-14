Елькин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Домрачева (Окишева) Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева (Окишева) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
31.07.2004

Дочь: (Елькина) Полина Александровна

Мать ребёнка: Домрачева (Окишева) Ирина Владимировна

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