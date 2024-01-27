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Бондаренко Иван Георгиевич

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Около ?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Бондаренко Георгий Илларионович

Мать: Бондаренко Варвара Дмитриевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
Около ?.10.1942
Моздок
Причина смерти: Умер в 13 лет, через несколько дней после того как во время аккупации в дом зашли немцы и приставив автома к виску обещали его убить
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