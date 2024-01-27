Бондаренко Иван Георгиевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиОколо ?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
Около ?.10.1942
Моздок
Причина смерти: Умер в 13 лет, через несколько дней после того как во время аккупации в дом зашли немцы и приставив автома к виску обещали его убить