Пуртов Лука Авдеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смерти1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Бобылева Дарья Лукина
Возм. Гилева погосту, Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Пуртов Иван Крест. Д. Красноярской Лукин
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Касьянов Авдотья Лукина
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Пуртов Степан Лукин
Смерть
1772