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Пуртов Лука Авдеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Бобылева Дарья Лукина

Мать ребёнка: не указана

Возм. Гилева погосту, Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пуртов Иван Крест. Д. Красноярской Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Касьянов Авдотья Лукина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пуртов Степан Лукин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1772
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