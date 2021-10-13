Жарков Динар Казымович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1964
Дата смерти13.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1964
Отец: Жарков Казым Хафизович
Мать: Хайрова Роза Алижановна
Рождение ребёнка
06.05.1992
Мать ребёнка: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна
Рождение ребёнка
05.12.2002
Дочь: Жаркова Сабина Динаровна
Мать ребёнка: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2021