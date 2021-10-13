Жарков Динар Казымович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарков Динар Казымович

Жарков Динар Казымович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1964

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1964

Отец: Жарков Казым Хафизович

Мать: Хайрова Роза Алижановна

Рождение ребёнка
06.05.1992

Сын: Жарков Анис Динарович

Мать ребёнка: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна

Рождение ребёнка
05.12.2002

Дочь: Жаркова Сабина Динаровна

Мать ребёнка: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна

Смерть
13.10.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close