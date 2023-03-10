Синьковская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Синьковский Яков Спиридонович

Отец ребёнка: Синьковский Спиридон Еремеевич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Синьковский Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Синьковский Спиридон Еремеевич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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