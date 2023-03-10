Синьковская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Синьковский Яков Спиридонович
Отец ребёнка: Синьковский Спиридон Еремеевич
Рождение ребёнка
1687
Сын: Синьковский Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Синьковский Спиридон Еремеевич
Смерть
Неизвестно