Сумар Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумар Константин Андреевич

Сумар Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумар Андрей

Мать: Сумар Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумар Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Сумар Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумар Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Сумар Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумар Людмила

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close