Сумар Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумар Андрей
Мать: Сумар Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумар Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Сумар Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумар Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Сумар Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумар Людмила
Смерть
Неизвестно