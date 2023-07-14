Колоколкина (Царева) Анна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Перова Вера Александровна
Отец ребёнка: Колоколкин Александр Петрович
Журавинки, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно