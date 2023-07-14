Колоколкина (Царева) Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоколкина (Царева) Анна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Перова Вера Александровна

Отец ребёнка: Колоколкин Александр Петрович

Журавинки, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колоколкин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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