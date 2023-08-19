Карлов Тихон Козьмин
Место рождения
Дата рождения28.04.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914
Отец: Карлов Козьма Иванов
Крещение
01.05.1914
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
15.10.1945
Рождение ребёнка
25.11.1950
Рождение ребёнка
Около 1953
Рождение ребёнка
09.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно