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Карлов Тихон Козьмин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914

Отец: Карлов Козьма Иванов

Мать: Карлова Варвара Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
01.05.1914
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Карлов Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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