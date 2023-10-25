Сагитов Галяутдин Шигапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Галяутдин Шигапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сагитов Шигап

Мать: не указана

Смерть
1943
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