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Грибкова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова (Грибкова) Елена Аксентьева

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Аксентий Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1864

Дочь: Грибкова Ксения Аксентьевна

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Грибков Сергей Аксентьев (иннокентьев)

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1869 ст.

Сын: Грибков Александр Аксентьевич

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Грибков Александр Аксентьевич

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Грибкова Клавдия Аксентьевна

Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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