Грибкова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова (Грибкова) Елена Аксентьева
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1864
Дочь: Грибкова Ксения Аксентьевна
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Грибков Сергей Аксентьев (иннокентьев)
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1869 ст.
Сын: Грибков Александр Аксентьевич
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Грибков Александр Аксентьевич
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Грибкова Клавдия Аксентьевна
Отец ребёнка: Грибков Аксентий Васильевич
Смерть
Неизвестно