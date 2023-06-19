(Родионовна) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионовна) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фёдоров Родивон

Мать: Фиона (Фiона)

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