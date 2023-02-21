Бобкова Агриппина Максимовна
Место рожденияТобольская губерния, Курганский округ
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния, Курганский округ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бобков Семен Никитич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бобков Семен Никитич
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Семен Никитич
Смерть
Неизвестно