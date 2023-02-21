Бобкова Агриппина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Агриппина Максимовна

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Место рождения

Тобольская губерния, Курганский округ

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния, Курганский округ
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бобков Семен Никитич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бобков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Никитич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Семен Никитич

Смерть
Неизвестно
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