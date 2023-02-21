Клинцова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961
Рождение ребёнка
06.02.1985
Дочь: Шевченко Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1988
Дочь: Клинцова Валерия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1998
Дочь: Коломиец Диана Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности