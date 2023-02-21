Клинцова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинцова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961

Отец: Якутин Василий Иванович

Мать: Якутина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1985

Дочь: Шевченко Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1988

Дочь: Клинцова Валерия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1998

Дочь: Коломиец Диана Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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