Tompuri Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tompuri Josef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1824

Дата смерти

26.07.1910

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1824

Отец: Tompuri Elias

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859

Жена: Tompuri Anna-Maria

Рождение ребёнка
03.04.1860

Сын: Tompuri Edvard Josef

Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1864

Дочь: Könönen Amanda

Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.1874

Сын: Tompuri William Edvard

Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria

Рождение ребёнка
20.01.1880

Дочь: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria

Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria

Смерть
26.07.1910
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