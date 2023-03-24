Tompuri Josef
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1824
Дата смерти26.07.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1824
Отец: Tompuri Elias
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Жена: Tompuri Anna-Maria
Рождение ребёнка
03.04.1860
Сын: Tompuri Edvard Josef
Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria
Рождение ребёнка
11.10.1864
Дочь: Könönen Amanda
Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria
Рождение ребёнка
05.07.1874
Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria
Рождение ребёнка
20.01.1880
Дочь: Af Heurlin Elin-Hulda-Maria
Мать ребёнка: Tompuri Anna-Maria
Смерть
26.07.1910