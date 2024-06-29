Маврин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Маврина Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Жена: Маврина Анна Моисеевна
У Анны второй брак, у Андрея - первый. Вероятно Анна была замужем в первый раз тоже за Маврина.
Рождение ребёнка
14.01.1896 ст.
Сын: Маврин Ксенофонт Андреевич
Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.
Дочь: Маврина Таисья Андреевна
Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
06.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна
Смерть
Неизвестно