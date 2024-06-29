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Маврин Андрей Петрович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Маврин Петр Владимирович

Мать: Маврина Анастасия Матвеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Маврина Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Жена: Маврина Анна Моисеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
У Анны второй брак, у Андрея - первый. Вероятно Анна была замужем в первый раз тоже за Маврина.
Рождение ребёнка
14.01.1896 ст.

Сын: Маврин Ксенофонт Андреевич

Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.

Дочь: Маврина Таисья Андреевна

Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.01.1900 ст.

Сын: Маврин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Маврина Анна Моисеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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