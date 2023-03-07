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Разсадникова Татьяна Николаева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Привалова Пелагѣя

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Волкова Елена

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Разсадниковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Денисова Марья

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Путинихина Аполлинария

Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разсадниковъ Ипатъ

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