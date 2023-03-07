Разсадникова Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Привалова Пелагѣя
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Волкова Елена
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Разсадниковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Денисова Марья
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Путинихина Аполлинария
Отец ребёнка: Разсадниковъ Ипатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разсадниковъ Ипатъ