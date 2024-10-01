Крупниченко (Довбя) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смерти02.02.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1798 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1799 ст.
Сын: Крупник Евстафий Никитович
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1803 ст.
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.
Дочь: Крупниченко Матрона Никитовна
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.
Сын: Крупник Феодор (Феодосий) Никитович
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1811 ст.
Дочь: Коценко (Крупник) Александра Никитовна
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1814 ст.
Дочь: Крупник Мария Никитовна
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.
Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич
Смерть
02.02.1848 ст.
Указан возраст на момент смерти 70 лет
Похороны
04.02.1848 ст.
Михайловская церковь