Крупниченко (Довбя) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупниченко (Довбя) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

02.02.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1798 ст.

Муж: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1799 ст.

Сын: Крупник Евстафий Никитович

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1803 ст.

Сын: Крупниченко Григорий Никитович

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.

Дочь: Крупниченко Матрона Никитовна

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1809 ст.

Сын: Крупник Феодор (Феодосий) Никитович

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.05.1811 ст.

Дочь: Коценко (Крупник) Александра Никитовна

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.01.1814 ст.

Дочь: Крупник Мария Никитовна

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.

Сын: Крупник Петр Никитович

Отец ребёнка: Крупник (Крупниченко) Никита (Никифор) Андреевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
02.02.1848 ст.
Погребище, Вінницька область
Указан возраст на момент смерти 70 лет
Похороны
04.02.1848 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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