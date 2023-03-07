Горшкова (Дакина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дакинъ Семенъ
Мать: Дакина Катерина
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
01.02.1846
Сын: Горшковъ Семенъ
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
20.01.1848
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
25.04.1850
Сын: Горшковъ Василий
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
13.09.1851
Сын: Горшковъ Никита
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
11.09.1853
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
11.11.1855
Сын: Горшковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
18.04.1858
Сын: Горшковъ Семенъ
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий
Рождение ребёнка
21.05.1860
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий