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Горшкова (Дакина) Матрена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дакинъ Семенъ

Мать: Дакина Катерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1846

Сын: Горшковъ Семенъ

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1848

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1850

Сын: Горшковъ Василий

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1851

Сын: Горшковъ Никита

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1853

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1855

Сын: Горшковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1858

Сын: Горшковъ Семенъ

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Горшковъ Кондратий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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