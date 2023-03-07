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Никита Дорофеев

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Дорофей Еремеев

Мать: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Никитин

Мать ребёнка: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гаврила Никитин

Мать ребёнка: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна Никитова

Мать ребёнка: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1811
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