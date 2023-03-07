Никита Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Дорофей Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никита Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гаврила Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна Никитова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1811