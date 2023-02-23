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Гилякин Семен Михайлович

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Место рождения

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Гилякина Евдокия Рязанцева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1901

Жена: Гилякина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1902

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Гилякина Прасковья Васильевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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