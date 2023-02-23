Гилякин Семен Михайлович
Место рожденияСело Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.02.1897
Бракосочетание
22.?.1901
Рождение ребёнка
31.05.1902
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Гилякина Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно