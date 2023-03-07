Гилякина Евдокия Рязанцева
Место рождения
Дата рождения01.08.1853
Дата смерти10.02.1898
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1853
Бракосочетание
05.02.1872
Рождение ребёнка
12.12.1872
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1873
Сын: Романов (однодворец) Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1875
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1877
Дочь: Стафутина Прасковья Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1881
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.10.1884
Сын: Романов (однодворец) Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1887
Рождение ребёнка
05.05.1889
Сын: Романов (однодворец) Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Бракосочетание
07.02.1897
Смерть
10.02.1898