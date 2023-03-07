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Гилякина Евдокия Рязанцева

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1853

Дата смерти

10.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1853

Отец: Рязанцев Василий Никифорович

Мать: Рязанцева Евдокия Григорьевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1872

Муж: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.12.1872

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1873

Сын: Романов (однодворец) Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1875

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1877

Дочь: Стафутина Прасковья Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1881

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Романов (однодворец) Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1887

Сын: Романов (однодворец) Пмв Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Романов (однодворец) Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Гилякин Семен Михайлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.02.1898
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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