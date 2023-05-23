Пикина (Макеева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.2004
Дочь: Пикина Александра Олеговна
Отец ребёнка: Пикин Олег Викторович
Рождение ребёнка
05.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пикин Олег Викторович
Бракосочетание
Неизвестно