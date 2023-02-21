Хаяркин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаяркин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1953

Сын: Хаяркин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Хаяркина Раиса

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаяркина Раиса

Смерть
Неизвестно
Шумерля, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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