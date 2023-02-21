Хаяркин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1953
Сын: Хаяркин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Хаяркина Раиса
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаяркина Раиса
Смерть
Неизвестно
Шумерля, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия