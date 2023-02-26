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Марфа Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

09.03.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1820

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1823

Сын: Яков Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1830

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1832

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1834

Сын: Георгий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.03.1838
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Алексеев

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