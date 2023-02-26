Марфа Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти09.03.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1820
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1823
Сын: Яков Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
24.04.1830
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
31.01.1832
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Рождение ребёнка
25.11.1834
Сын: Георгий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев
Смерть
09.03.1838
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Алексеев