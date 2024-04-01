Заливин Василий Отст. Казак Кр. Лебяжьей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заливин Василий Отст. Казак Кр. Лебяжьей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зализин Сергей Отст. Др. Кр. Пп

Мать: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Бракосочетание
02.02.1769

Жена: Заливина Параскева Сидорова

Ж. С. Казанского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Сивкова Гликерья Васильева

Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова

Рождение ребёнка
01.06.1774

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова

Рождение ребёнка
24.09.1778

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Яков Васильев

Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова

Смерть
Неизвестно
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