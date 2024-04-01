Заливин Василий Отст. Казак Кр. Лебяжьей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1769
Ж. С. Казанского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Сивкова Гликерья Васильева
Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова
Рождение ребёнка
01.06.1774
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова
Рождение ребёнка
24.09.1778
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заливина Параскева Сидорова
Смерть
Неизвестно