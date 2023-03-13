Бусалаева Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1895
Сын: Бусалаевъ Алексѣй
Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бусалаевъ Семенъ
Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковригина Екатерина
Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусалаевъ Трофимъ