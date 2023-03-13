Бусалаева Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусалаева Елена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1895

Сын: Бусалаевъ Алексѣй

Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бусалаевъ Семенъ

Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковригина Екатерина

Отец ребёнка: Бусалаевъ Трофимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусалаевъ Трофимъ

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