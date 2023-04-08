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Москаленко Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Отрощенко Софья Даниловна

Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Цыкало Мария Даниловна

Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов

Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Москаленко Михаил Данилович

Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Москаленко Иван Данилович

Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов

Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Даниил Венедиктов

Смерть
Неизвестно
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