Москаленко Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Отрощенко Софья Даниловна
Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Цыкало Мария Даниловна
Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Москаленко Михаил Данилович
Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов
Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.06.1914
Сын: Москаленко Иван Данилович
Отец ребёнка: Москаленко Даниил Венедиктов
Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно