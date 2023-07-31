Вдовиченко Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1986
Бракосочетание
10.08.2012
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2014
Дочь: Вдовиченко Ксения Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2020
Сын: Вдовиченко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности