Вдовиченко Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовиченко Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1986

Отец: Маюров Владимир Викторович

Мать: Маюрова Вера Константиновна

Бракосочетание
10.08.2012

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2014

Дочь: Вдовиченко Ксения Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.2020

Сын: Вдовиченко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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