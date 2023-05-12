Сологуб - Белых Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1992
Отец: Белых Андрей Эдуардович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.2015
Дочь: Сологуб Василиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Сологуб Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.2018
Сын: Сологуб Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Сологуб Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно