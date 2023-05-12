Сологуб - Белых Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сологуб - Белых Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1992

Отец: Белых Андрей Эдуардович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.2015

Дочь: Сологуб Василиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Сологуб Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.2018

Сын: Сологуб Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Сологуб Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сологуб Евгений Васильевич

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