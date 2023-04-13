Крутикова Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1899
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1911
Сын: Крутиков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно