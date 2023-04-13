Крутикова Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Крутиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1899

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1911

Сын: Крутиков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Крутиков Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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