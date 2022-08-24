Кудрявцев Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1968
Дата смерти24.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1968
Отец: Кудрявцев Леонид Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1988
Дочь: Кузнецова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
04.05.1990
Сын: Кудрявцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлова Галина Валентиновна
Смерть
24.08.2022