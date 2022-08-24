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Кудрявцев Дмитрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1968

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1968

Отец: Кудрявцев Леонид Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1988

Дочь: Кузнецова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
04.05.1990

Сын: Кудрявцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайлова Галина Валентиновна

Смерть
24.08.2022
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