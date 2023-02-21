Слатов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1915 ст.
Дочь: Слатова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатка Харьковской губернии.
Место жительства
1915 ст.
Крестьянин села Спасское Орловского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно