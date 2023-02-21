Слатов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слатов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1915 ст.

Дочь: Слатова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатка Харьковской губернии.
Место жительства
1915 ст.
Крестьянин села Спасское Орловского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слатова Ефросинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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